Euro
8.85
Dolar
7.49
BIST 100
1,099.68
Altın
1,946.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Yapılan açıklamada, Süper Lig'den 6 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği bildirildi.

Emre Doğan   | 09.09.2020
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, 6 kulübün de talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Altay ve Menemenspor'un da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'deki Kovid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilecek
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları binin üstünde seyrediyor
Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Misli.com 2. Lig ile 3. Lig'de ilk yarı programı açıklandı

Adem Büyük Yeni Malatyaspor'a döndü

Rıza Çalımbay: Bir forvet ve orta saha alıp, transferi kapatacağız

Rıza Çalımbay: Bir forvet ve orta saha alıp, transferi kapatacağız
Takımların Süper Lig kariyerleri

Takımların Süper Lig kariyerleri
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri