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Spor, Futbol

Konyaspor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.

Basir Gülüm   | 30.12.2021
Konyaspor son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya - AA

Konya

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.

31. dakikada Çekiçi'nin ceza sahası içine ortasında, topla buluşan Ahmed Hassan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

34. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Orkun Özdemir topu kornere çeldi.

38. dakikada Barış Yardımcı'nın ceza sahası içerisine ortasında, topa iyi yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Savunmadan atılan ara pasına hareketlenen Michalak, topu hızlı bir şekilde sürerek ceza sahasına getirdi. Kaleci Orkun Özdemir ile karşı karşıya kalan Michalak'ın vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.

58. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Serdar Gürler'in sol kanattan ortasında, topa iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak, adını son 16 turuna yazdırdı.


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