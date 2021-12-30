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Spor, Futbol

Fenerbahçe TFF'den 2011 Süper Kupa Finali'nin oynanmasını istedi

Fenerbahçe Kulübü, 2011'de oynanmayan Süper Kupa Finali'nin oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

Süha Gür   | 30.12.2021
Fenerbahçe TFF'den 2011 Süper Kupa Finali'nin oynanmasını istedi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "futbolda şike davası"nda verilen beraatleri onamasının ardından gerekli adımların atılmaya başlandığı ifade edildi.

Açıklamada paylaşılan Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilen başvuru dilekçesinde 2011 Süper Kupa Finali'nin oynanması talebinde bulunularak şunlar kaydedildi:

"27 Aralık 2021 tarihinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin Futbolda Sözde Şike Davası’nda mahkemenin verdiği beraat kararını onamasıyla Fenerbahçe'mizin 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha ve geri dönülemez şekilde tescil edilmiş; bu gerçekten yola çıkarak da şampiyonluğumuzun bize getirdiği doğal bir hakkı dile getirme gereği doğmuştur. 2010-2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe'miz ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF’nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır.

Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz."

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 27 Aralık'ta, "futbolda şike davası"nda aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'ye verilen beraatlerin onandığını duyurmuştu.

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