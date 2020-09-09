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Spor, Futbol

Misli.com 2. Lig ile 3. Lig'de ilk yarı programı açıklandı

İMisli.com 2. Lig ile 3. Lig'de 2020-2021 sezonu ilk yarı programı belli oldu.

Emre Doğan   | 09.09.2020
Misli.com 2. Lig ile 3. Lig'de ilk yarı programı açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Misli.com 2. Lig'de Beyaz ile Kırmızı Grup, Misli.com 3. Lig'de ise Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Grup'ta ilk yarı maçlarının programı belli oldu.

Misli.com 2. Lig'de ilk hafta maçları, 20 Eylül Pazar günü oynanacak. Ligin ilk yarısı, 2-3 Ocak 2021'de yapılacak 19. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Misli.com 3. Lig'de ise birinci hafta karşılaşmaları 20 Eylül Pazar günü yapılacak. Ligde ilk yarı birinci grupta 27 Aralık'ta oynanacak 15. hafta müsabakalarıyla, ikinci, üçüncü ve dördüncü grupta ise 26-27 Aralık'ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla son bulacak.

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