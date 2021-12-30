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Spor, Futbol

Sivasspor kupada son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Demir Grup Sivasspor, Spor Toto 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Göksel Cüneyt İğde   | 30.12.2021
Sivasspor kupada son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Halife Yalçınkaya - AA

Sivas

Maçın 1. dakikasında ilk tehlikeli atak Demir Grup Sivasspor'dan geldi. Rakip ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Pedro Henrique'nin altıpasa çıkardığı topa Leke James dokunamadı.

18. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Leke James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 1-0

30. dakikada orta alandan aldığı topla ilerleyen Aatıf Chahechouhe, sağ kanatta müsait durumdaki Geraldo'ya pasını çıkardı. Bu futbolcunun altıpasa gönderdiği topu, kaleci Muammer Yıldırım uzanarak kontrol etti.

33. dakikada Şahverdi Çetin'in kornerden ortasında Erdi Dikmen'in vuruşunda, Azubuike meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

40. dakikada Sivasspor atağında Kerem Atakan Kesgin sol çaprazdaki Erdoğan Yeşilyurt'a pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci iki hamlede topu kontrol etti.

45+1. dakikada Geraldo'nun sağ kanattan ortasında Cem Ekinci'nin kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Pedro Henrique'nin içeriye çıkardığı topu defans son anda kademeye girerek kornere attı.

51. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Ariyibi'nin pasında Cem Ekinci'nin vuruşunda top, kalecide kaldı.

56. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi, şık çalımların ardından pasını Leke James'e çıkardı. Bu futbolcu, kaleciden önce topa dokunarak meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-0

69. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Fajr'ın ceza yayına doğru gönderdiği topa Uğur Çiftçi'nin volesinde, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

70. dakikada ceza sahasında topla buluşan Azubuike'nin aşırtma vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Şahverdi Çetin, ceza yayına girer girmez düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 2-1

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

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