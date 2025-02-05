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Spor, Futbol

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: İlk yarıdaki oyun tatmin ediciydi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-0 kaybeden Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, maçın ilk yarısındaki futbolun kendileri adına tatmin edici olduğunu söyledi.

Bozhan Memiş  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: İlk yarıdaki oyun tatmin ediciydi

İstanbul

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kutlu, sözlerine kardeşi Gürsoy Yalçın'ı kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın ve ailesine başsağlığı dileyerek başladı.

Vefat eden efsane futbolcu Ogün Altıparmak'ı da anan Hakan Kutlu, "Oğlu Batur Altıparmak takım arkadaşımdı. Hem Fenerbahçe'nin hem de kendisinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğa oynadıklarının altını çizen Hakan Kutlu, şunları söyledi:

"Kupa maçları, rotasyon açısından bizim adımıza önemliydi. İlk yarıdaki oyun tatmin ediciydi. İkinci yarıda değişiklikler oldu, beklediğimiz oyunu oynayamadık. Fenerbahçe'ye bundan sonrası için başarılar diliyorum. Hafta sonunda önemli bir maçımız olacak. Biz de Süper Lig yolundaki maçımıza odaklanarak devam etmek istiyoruz."

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