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Spor

2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı VitrA kazandı

Voleybolda 2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

Emre Doğan   | 09.09.2020
2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı VitrA kazandı Fotoğraf: Nevzat Yıldırım/AA

Istanbul
Voleybolda 2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

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