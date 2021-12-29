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Spor, Futbol

Göztepe adını son 16 turuna yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, adını son 16 turuna yazdırdı.

Ali Korkmaz   | 29.12.2021
Göztepe adını son 16 turuna yazdırdı Fotoğraf: Ömer Evren Atalay - AA

İzmir

Karşılaşmanın 2. dakikasında sol taraftan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda, kaleci Alp meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Cherif Ndiaye'nin ortasında ceza sahası içindeki Halil Akbunar'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-0

52. dakikada Fofana'nın verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Melih'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

75. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında kendi yarı sahasından atılan topa hareketlenen Cherif Ndiaye, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta gitti.

82. dakikada Fofana'nın sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Yasin Öztekin'in vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmayı 1-0 galip tamamlayan Göztepe, son 16 turuna yükseldi.

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