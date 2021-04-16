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Spor, Futbol

Süper Lig'de son 2 sıradaki Denizlispor ile Erzurumspor yarın Denizli'de karşılaşacak

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 35. hafta mücadelesinde yarın sıralamada kendisinin bir üstünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Ali Korkmaz   | 16.04.2021
Süper Lig'de son 2 sıradaki Denizlispor ile Erzurumspor yarın Denizli'de karşılaşacak

Izmir

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Haftaya 26 puanla 21. ve son sırada giren yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Recep Niyaz, Ayman Ben Muhammed, Radoslaw Murawski ve Hüseyin Altıntaş hafta içinde hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürdü.

Yukatel Denizlispor'un 2 puan önünde ve maç fazlasıyla 20. durumda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise galip gelemediği son 9 karşılaşmada 3 puan alabildi.

Ligin ilk yarısında Yukatel Denizlispor, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

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