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Spor, Futbol

Süper Lig'de liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta yapılan üç maçla tamamlandı. Ligde liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi. Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray haftayı ilk sırada noktaladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Süper Lig'de liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi

İstanbul

Ligde yapılan maçlarda Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor-Beşiktaş maçı golsüz sona erdi.

Ligde liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi.

Haftaya averajla lider giren Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'la berabere kalarak puanını 64'e yükseltirken, RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray 66 puanla ilk sıraya yerleşti.

Sonuçlar

Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: 1-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0

EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-0

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-3

TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: 2-0

Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: 0-0

Puan durumu


OGBMAYAv.Puan
1.GALATASARAY25213152143866
2.FENERBAHÇE25204165204564
3.TRABZONSPOR2512494033740
4.BEŞİKTAŞ2512493531440
5.KASIMPAŞA2511594647-138
6.ÇAYKUR RİZESPOR2510692734-736
7.BITEXEN ANTALYASPOR2581072927234
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ2596103130133
9.EMS YAPI SİVASSPOR258982935-633
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR2571083632431
11.MKE ANKARAGÜCÜ2561183029129
12.MONDİHOME KAYSERİSPOR258892934-529
13.YILPORT SAMSUNSPOR2585122935-629
14.ATAKAŞ HATAYSPOR2561093134-328
15.CORENDON ALANYASPOR2561092836-828
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2576123029127
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2576123037-727
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL2568113149-1826
19.TÜMOSAN KONYASPOR25510102437-1325
20.İSTANBULSPOR2535171847-2911


26. hafta programı

16 Şubat Cuma

20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

18 Şubat Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)


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