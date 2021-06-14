Avrupa Şampiyonası ev sahiplerinden İskoçya Çekya'dan puan alamadı
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda Çekya, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.
Ankara
Turnuvanın ev sahiplerinden İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan D Grubu ilk maçında, Çekya ile karşılaştı.
Çekya, 42. dakikada bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. Coufal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Schick, kafa vuruşuyla topu direğin dibinden filelere gönderdi.
Rakip kaleye yüklenen İskoçya, 52. dakikada golü kalesinde gördü. Kaleci Marshall'ın önde olduğunu fark eden Schick, orta sahadan yaptığı aşırtma vuruşla kendisinin ve Çekya'nın 2. golünü kaydetti.
Kalan sürede duran top organizasyonları ve ceza sahasına gönderilen yüksek toplarla gol arayan İskoçya, başarılı olamadı ve mücadele Çekya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Çekya ilk karşılaşmalar sonrası averajla zirvede
D Grubu'ndaki ilk maçların ardından Çekya, liderlik koltuğuna oturdu.
İngiltere, 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Çekya da İskoçya ile oynadığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Çekya böylece averajla İngiltere'nin önünde ilk sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.