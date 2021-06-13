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A Milli Futbol Takımı Bakü'deki ilk çalışmasını yaptı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Hilmi Sever   | 13.06.2021
A Milli Futbol Takımı Bakü'deki ilk çalışmasını yaptı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Bakü

Ay-yıldızlı ekibin, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Milli takımda fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş idmanda yer almadı.

Şenol Güneş, antrenman öncesinde oyuncuların saha ortasında toplayarak bir süre konuştu.

Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, çift kale el topu oynadılar. Oldukça neşeli geçen bu bölümün ardından, ikişerli gruplara ayrılan oyuncular el ele tutuşarak, minyatür kalelere gol çalışması gerçekleştirdiler. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Türkiye ile Galler 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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