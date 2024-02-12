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Spor, Futbol

Galatasaray'da Sparta Prag maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Galatasaray'da Sparta Prag maçı hazırlıkları başladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Koşu ve topa sahip olma idmanlarının ardından çalışma çift kale maçla sona erdi.

Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson antrenmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, Hakim Ziyech kendisi için hazırlanan program dahilinde salonda çalıştı.

Galatasaray hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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