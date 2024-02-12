Dolar
30.72
Euro
33.15
Altın
2,021.56
ETH/USDT
2,628.70
BTC/USDT
49,924.00
BIST 100
9,174.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Kayseri deplasmanında bir puana razı oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Mondihome Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı.

Ramazan Kaya  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Beşiktaş, Kayseri deplasmanında bir puana razı oldu Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Mondihome Kayserispor evinde Beşiktaş ile karşılaştı.

3. dakikada gelişen Kayseri atağında Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

21. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarparak kornere çıktı.

52. dakikada Kayseri ekibi gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasını ortasına Morte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ramazan Civelek'in sert şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı taca çeldi.

87. dakikada Beşiktaş ceza sahasına yapılan ortada, Morte'nin kafa vuruşunda, Arif Kocaman'ın röveşata denemesinde top dışarı çıktı.

Maç, golsüz berabere sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyasının Akdeniz'e açılan bir penceresi, bir kapısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 112. sayısını yayımladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Refah kentine saldırılarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'ya canlı bağlantıdaki "o an"ı sordu

Benzer haberler

Beşiktaş, Kayseri deplasmanında bir puana razı oldu

Beşiktaş, Kayseri deplasmanında bir puana razı oldu

Samsunspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi

Serie A'daki takım sayısının 18'e düşürülmesi teklifi reddedildi

Trabzonspor ligde 5 maç aradan sonra kazandı

Trabzonspor ligde 5 maç aradan sonra kazandı
Babasının yaptığı güğümü Kayseri'deki antika pazarında buldu

Babasının yaptığı güğümü Kayseri'deki antika pazarında buldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet