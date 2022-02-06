Göztepe'yi mağlup eden Altay, ligde 16 maç sonra kazandı

İzmir
2. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Lis topu uzaklaştırdı.
16. dakikada sağ kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafeden Angel'in kaleye göndermek istediği topu kaleci Lis son anda kurtardı.
18. dakikada Soner'in pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Di Santo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
36. dakikada kaleye uzak mesafede Altaylı oyunculardan topu kapan Berkan Emir'in attığı sert şutta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
38. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kalan Kazımcan Karataş, Göztepe ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR uyarısıyla izlediği pozisyonun ardından penaltı kararı verdi.
42. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah, takımını 1-0 öne geçirdi.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Altay 1-0 önde bitirdi.
49. dakikada Altay farkı 2'ye çıkardı. Soner'den kaptığı topla bir süre ilerleyen Thaciano, Kazımcan Karataş'la paslaştıktan sonra penaltı noktası yakınında tekrar meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-0.
88. dakikada Altay ceza sahası içinde oluşan karambolde Halil Akbunar ve Baku'nun kaleye gönderdiği şutlar sonrası top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
Karşılaşma Altay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Deniz Kadah ilk golünü attı
Deniz Kadah, daha önce forma giydiği Göztepe'ye karşı bulduğu golle bu sezon ilk kez skora katkı yaptı.
Takımının ikinci golünü kaydeden Thaciano ise bu sezon meşin yuvarlağı ikinci kez ağlarla buluşturdu.
Altay'ın ilk golünde takımına penaltı kazandıran Kazımcan Karataş, ikinci golde de pası veren isim oldu.
Göztepe 5 maç sonra kaybetti
Ligde 5 maçtır mağlup olmayan ve üst üste 4 galibiyeti bulunan Göztepe, Altay karşısında sahadan puansız ayrıldı. 27 puanda kalan Göztepe, averajla 15. sıraya geriledi.
Süper Lig'de Altay ile oynadığı son 9 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Göztepe, ligin ilk devresinde de rakibine 2-1 yenilmişti.
Obinna ve Arslanagic cezalı
Göztepe'de bu sezon 8. sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen Obinna Nwobodo ile Dino Arslanagic, 14 Şubat Pazartesi günkü Atakaş Hatayspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Öte yandan, müsabakayı 17 bin 920 futbolseverin tribünlerde takip ettiği duyuruldu.
"Kazandığımız 3 puanla, yukarıya doğru çıkmak için fitili ateşledik"
Altay'ın teknik direktörü Serkan Özbalta, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Özbalta, maç sonrası katıldığı basın toplantısında, kolay geçmeyeceğini bildikleri bir müsabakadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Rakiplerinin de son dönemde çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve yukarı doğru ivmesi olduğunu aktaran Özbalta, şöyle konuştu:
"Bulunduğumuz konumdan dolayı futbolcularımın öz güveni ve morali kötüydü. Bu işin kökeni moral. Moralin olmadığı bir durumda bu karşılaşmaya çıktık ama kısa sürede de olsa hiçbir şeyin bitmediğini futbolculara anlattık. Her şeyi sezon bittiğinde konuşabiliriz. O zaman konuşmanın daha kolay olduğunu anlattık. Kulaklarımızı söylenenlere kapatmamız gerektiğini ve 15 müsabakadan alnımızın aklıyla çıkabileceğimizi deklare ettik. Kazandığımız 3 puanla, yukarıya doğru çıkmak için fitili ateşledik."
"Yediğimiz gol ve penaltı bizim için şanssızlıktı"
Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, yakalanan fırsatları değerlendiremediklerini kaydetti.
El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, çok üzgün olduklarını söyledi.
Bu mağlubiyetin diğer maçlardan daha acı bir sonuç olduğunu belirten El Maestro, "Sızlanacak halimiz yok. Biz profesyoneliz ve her maç 3 puan değerinde. İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıttık. Kaçan şanslar için ağlamayacağız. Bazen olabiliyor. Yediğimiz gol ve penaltı bizim için şanssızlıktı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.