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Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İngiltere 4. Lig ekibi Newport County'nin kalecisi Tom King, resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol rekorunu kırdı.

Mutlu Demirtaştan   | 22.01.2021
Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İstanbul

Newport County Kulübü, 96,01 metreden yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandıran King'in golünün, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini duyurdu.

Resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol olarak tescil edilen Guinness rekoru, 91,9 metreyle kaleci Asmir Begovic'in elinde bulunuyordu.

Tom King, 19 Ocak'ta Cheltenham Town'a karşı oynanan lig karşılaşmasının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. King'in kale vuruşundan gönderdiği top, rakip ceza sahası önünde sekerek kaleci Josh Griffiths'in üstünden geçmiş ve ağlarla buluşmuştu.

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