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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Sivas'ta son buldu

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Önder Felek   | 21.01.2021
Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Sivas'ta son buldu Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sivassporlu Appindangoye (solda) rakibi ile mücadele etti. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 20. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması 1-1 sona erdi.

2. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta Tisserand'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren Yatabare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda kale alanındaki Yatabare'nin topuğuyla vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Thiam'ın pasında topla buluşan Samatta'nın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına ortasında Appindangoye'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

48. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Sadık Çiftpınar'ın kafayla dokunduğu top, ceza alanında yükseklik kazandı. Pozisyonu takip eden Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

76. dakikada Lemos'un uzak mesafeden şutunda, kaleci Samassa topu kontrol etti.

80. dakikada Robin Yalçın'ın ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Altay Bayındır, topu uzaklaştırdı. Ceza alanında boşta kalan meşin yuvarlağı takip eden Gradel'in sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda, top auta çıktı.

90+1. dakikada Pelkas'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

Mücadele, 1-1 tamamlandı.

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