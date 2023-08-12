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Spor, Futbol

Fred, Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getireceği Fred, taraftarlara mesaj gönderdi.

Bozhan Memiş  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Fred, Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ailesiyle birlikte uçaktan taraftara seslenen Fred, "Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Geliyorum, yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, daha önce yaptığı açıklamada Fred'in transferi konusunda kulübü Manchester United'la anlaşmaya varıldığını duyurmuş ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirip, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geleceğini belirtmişti.

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