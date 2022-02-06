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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde geride kalan 24. haftayı kayıpsız geçen Trabzonspor, bir maçı eksik Konyaspor'un 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. Haftayı Fenerbahçe mağlubiyetle, Beşiktaş ve Galatasaray beraberlikle kapattı.

Emrah Oktay   | 06.02.2022
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Ligin 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden bordo-mavili ekip, sahadan 1-0 üstün ayrıldı. Kasımpaşa galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Karadeniz temsilcisi, 57 puana ulaştı. Trabzonspor, bir maçı eksik İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

Zirve takipçisi Konyaspor ise sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 yendi ve 48 puana ulaştı.

Haftanın dikkati çeken karşılaşmalarından Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında gülen taraf, 1-0'lık skorla konuk takım oldu. Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getirilmesinin ardından önemli bir çıkış yakalayan ancak son 4 maçında galibiyet göremeyen turuncu-lacivertliler, 3 puan hasretini dindirdi.

Son 2 lig maçında 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, haftayı 37 puanla lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde 6. sırada kapattı. Bir maçı eksik Medipol Başakşehir ise averajla Fenerbahçe'nin 1 basamak üstünde yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde üst sıralara tırmanan Adana Demirspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek 40 puana ulaştı ve haftayı 3. sırada kapattı.

Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor

Ligin 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, kötü gidişi durduramadı.

Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4. maçında henüz galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılılar, 1-1'lik beraberlikle ilk puanını almış oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 13 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Arka arkaya alınan kötü sonuçlarla ligde alt sıralarda kalan sarı-kırmızılı ekip, haftayı 28 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 13. sırada tamamladı.

Beşiktaş, sahasında puan kaybetti

Beşiktaş, haftanın kapanış gününde Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetti.

Ligde kötü günler geçiren ve düşme hattından çıkmak isteyen Akdeniz temsilcisi, deplasmanda siyah-beyazlılar karşısından golsüz beraberlik ve 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla 37 puana yükselen siyah-beyazlılar, 7. sırada kaldı.

İzmir derbisinde gülen Altay

İki İzmir takımı Göztepe ile Altay'ın karşılaştığı derbiyi siyah-beyazlılar kazandı.

Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin ev sahipliğinde yapılan maçı, Altay 2-0 üstünlükle tamamladı. Teknik direktörü Serkan Özbalta yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkan Altay, Süper Lig'de 16 maç sonra 3 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı takım ise ligde 5 maç sona mağlup oldu.

Sonuçlar

Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 4-3

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 1-1

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 1-3

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Göztepe-Altay: 0-2

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