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Spor, Futbol

Samsunspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Yılport Samsunspor, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi.

İlyas Gün  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Samsunspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi

Samsun

10. dakika ani gelişen misafir takımın atağında Bytyqi'in pasında ceza sahası dışında Buska, topu dizi ile düzelterek sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Okan Kocuk, kale çizgisi üzerinden meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.

12. dakikada ev sahibi takımın atağında Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan ortasına önde direkte Holse topa ağının ucu ile dokundu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

22. dakikada misafir takımın atağında Van De Streek'in ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Buska, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Atilla Karaoğlan önce orta noktayı gösterdi, ardından VAR'ın uyarısı ile golü ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal etti.

56. dakikada Samsunspor'un atağında Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ntcham'ın şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.

60. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Holse'nin pasında Moundilmadji, ceza sahası içine girer girmez ayağının ucu ile topa dokundu, meşin yuvarlak kaleci Leite'nin yanından ağlara gitti: 1-0.

65. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içindeki Holse'nin şutunda, kaleci Leite'nin ayağına çarpan top, seke seke kaleye giderken son anda çizgi üzerinden defans uzaklaştırdı.

74. dakikada Antalyaspor atağında Ramzi Safuri'nin ceza sahası dışından sert şutunda, topu kaleci Okan Kocuk iki hamlede bloke etti.

90. dakikada Samsunspor farkı 2-0'ye çıkardı. Benito Raman'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Holse'in indirdiği topu Muja, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı Samsunspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

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