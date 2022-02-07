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Spor, Futbol

Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emrah Oktay   | 07.02.2022
Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, taraftarlarının Medipol Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı, Trabzonspor ise Kasımpaşa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline verildi.

Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Kasımpaşa antrenörü Sami Uğurlu da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.


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