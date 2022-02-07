Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, taraftarlarının Medipol Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı, Trabzonspor ise Kasımpaşa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline verildi.
Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Kasımpaşa antrenörü Sami Uğurlu da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.
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