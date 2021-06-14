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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Öztürk: Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, "Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız. Kolay değil, inanırsanız yaparsınız." dedi.

Musa Samur   | 14.06.2021
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Öztürk: Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Metin Öztürk, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) üyeleriyle bir araya geldi.

Metin Öztürk, Ankara Sanayi Odası Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, "Son 2 yılda pandemi nedeniyle mali genel kurulları yapamadık. Bu nedenle rehabilitasyon sürecine ihtiyaç var." dedi.

Stat, Kemerburgaz ve Galatasaray Adası'nda sosyal tesis açacaklarını aktaran Öztürk, "Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız. Kolay değil, inanırsanız yaparsınız." ifadesini kullandı.

Kulübün ağustos ayına kadar kaynakları dışında 373 milyon lira ilave paraya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Öztürk, "Bunu koyacak ekibi arayan kısa sürede, 5-10 saniyede bulur." diye konuştu

Öztürk, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili bir soruyu ise, "Biz bir şeyci olacaksak Atatürkçü oluruz. 3 hafta sonra maça çıkacaksanız. Galatasaray'ın ayarlarıyla oynamamak lazım." şeklinde yanıtladı.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar Öztürk ile fotoğraf çektirdi.

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