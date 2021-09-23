Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Ligde 6. haftada Vodafone Park'ta 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini averajla sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek haftanın en kazançlı takımı oldu.
Gaziantep-Medipol Başakşehir müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti.
Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Altay: 1-2
Beşiktaş-Adana Demirspor: 3-3
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Gaziantep-Medipol Başakşehir: 1-0
Yukatel Kayserispor-Galatasaray: 3-0
Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-2
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Fenerbahçe-GZT Giresunspor: 2-1
7. hafta
Ligde 7. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Altay-Beşiktaş (Bornova Aziz Kocaoğlu)
25 Eylül Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana)
26 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.