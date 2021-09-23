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Spor, Futbol

PFDK'dan Altay ve Yeni Malatyaspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Altay ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a para cezası verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 23.09.2021
PFDK'dan Altay ve Yeni Malatyaspor'a para cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Altay Kulübü'ne Göztepe maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve 2021-2022 futbol sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonunda TFF'ye sunulan A Takım listesinde 15'inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21'inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 1 sezon tescilli futbolcu sayısını eksik bildirmesi nedeniyle toplam 64 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Açıklamada, Yeni Malatyaspor'a da takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 para cezası verildiği kaydedildi.

PFDK, GZT Giresunspor Kulübü antrenörü Sinan Biçer'e 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Adana Demirspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 13 bin lira para cezası ile cezalandırılırken, Kasımpaşa ve Altay taraftarlarının, neden oldukları kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle bulundukları tribünlere girişlerine yasak geldi.

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