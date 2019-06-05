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Spor, Futbol

Buffon PSG'den ayrılıyor

PSG Kulübü, İtalyan kaleci Buffon'un 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin yenilenmeyeceğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 05.06.2019
Buffon PSG'den ayrılıyor

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un takımdan ayrılacağını duyurdu.

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Buffon'un 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buffon, "Bugün, İtalya dışındaki maceram sona erdi. Paris'te bu tecrübeyi edinmemi sağlayan herkese teşekkür ederim. Buradan mutlu şekilde ayrılıyorum." ifadesini kullandı.

Buffon, ülkesinin Parma ve Juventus takımlarında oynadıktan sonra geçen yıl PSG'ye transfer olmuştu. PSG'de 25 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, bir Ligue 1 ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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