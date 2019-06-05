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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kamp çalışmalarını direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.

Orhan Çiçek,Bekir Bektaş   | 05.06.2019
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü AA/Orhan Çiçek

Antalya

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü. 

Elemelerde 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak milliler, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmana çıktı.

Antrenman öncesi Güneş, orta sahada topladığı futbolcularla kısa bir süre konuştu. İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Futbolculardan Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Neşeli geçen antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

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