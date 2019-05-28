Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.74
Dolar
6.03
BIST 100
86,777.63
Altın
1,278.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım konuşuyor
logo
Spor

Fenerbahçe Kulübünün acı günü

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanlarından Metin Aşık, vefat etti.

Ercan Doğan   | 28.05.2019
Fenerbahçe Kulübünün acı günü

Istanbul

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık'ı kaybettik. Fenerbahçe'mize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve tüm camiamıza baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Metin Aşık, 1989-1993 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi
ABD-İran çatışmasının Orta Doğu'nun geleceğine yansımaları
ABD'nin İran'ı çevreleme stratejisi ve riskler

Benzer haberler

Alanyaspor'da transfer

Alanyaspor'da transfer

'Bu haberleri kurgulayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum'

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Hasan Ali Kaldırım

Süper Lig'in penaltı dosyası

Süper Lig'in penaltı dosyası
Sivasspor'un yüzü evinde güldü

Sivasspor'un yüzü evinde güldü
Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom tur için parkede

Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom tur için parkede