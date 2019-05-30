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Spor, Futbol

Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı oldu.

Emrah Oktay   | 30.05.2019
Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev

Istanbul

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesinin başkanlığına seçildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Servet Yardımcı, UEFA'nın en prestijli organlarından Ulusal Federasyonlar Komitesinin başkanı oldu.

UEFA'nın Aleksander Ceferin başkanlığında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararla Yardımcı, stadyum ve güvenlik komitesi başkan vekilliği ile yeni görevini birlikte yürütecek.

Servet Yardımcı'nın başkanlığını yapacağı UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, üye 55 federasyonun hem kendi aralarında hem de UEFA'yla olan ilişkilerinin yönetimi, strateji geliştirilmesi, yaşanılan diplomatik sorunlara çözüm üretilmesi, federasyonların yönetim kurullarına yardımcı olunması, üye federasyonların uluslararası diğer örgüt ve kurumlarla ilişkilerinin yürütülmesi gibi önemli görevler üstleniyor.


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