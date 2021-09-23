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Spor, Futbol

Alanyaspor evinde kazandı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.

Mustafa Kurt   | 23.09.2021
Alanyaspor evinde kazandı Fotoğraf: Orhan Çiçek - AA

Antalya

Süper Lig'in 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan gelen ortayı, Umut Bozok kontrol etmek isterken Alanyaspor defansı uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına çıkan meşin yuvarlağa gelişine vuran Eysseric'in şutunda, top yandan dışarı çıktı.

8. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahasında kaleyi çaprazdan gören yerden topla buluşan Davidson'ın ara pasında Diedhiou kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, top üstten auta gitti.

38. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği ortaya Kasımpaşa defansından önce Diedhiou kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

44. dakikada Alanyaspor, Diedhiou ile bir kez daha gole yaklaştı. Awaziem'in rakip ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağa Diedhiou uzanarak ayak koydu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Alanyaspor öne geçti. Borja'nın sol kanattan kullandığı taç atışında, ceza sahasında topla buluşan Davidson, son çizgiye inerek içeriye ortaladı. Efecan Karaca, ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

64. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan gelişen atağında Eysseric ceza sahasına ortaladı. Arka direğe yakın alanda Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere attı.

71. dakikada Kasımpaşa'nın geliştirdiği atakta Umut Bozok'un ceza sahası içine gönderdiği pasla Hajradinovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

77. dakikada Candeias'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Babacar, topu boş kaleye göndermek istedi. Ancak iyi vuramadığı top, auta çıktı.

83. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Faul sonrası Alanyaspor'dan Fatih Aksoy, bekletmeden topu Davidson'a çıkardı. Topu kontrol eden Davidson'un bekletmeden kaleye gönderdiği şutta, top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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