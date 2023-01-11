Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.
Kurul; yüzde 40 sapmayla Fenerbahçe için 1 milyar 587 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 1 milyar 545 milyon, Trabzonspor'a 1 milyar 42 milyon ve Beşiktaş'a 981 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
Süper Lig Takımlar
Takım Harcama Limiti (TL)
%40 Sapma Dahil
1.Trabzonspor
744.527.045
1.042.337.863
2.Fenerbahçe
1.134.152.391
1.587.813.348
3.Arabam.com Konyaspor
206.164.520
288.630.328
4.Medipol Başakşehir
286.872.606
401.621.648
5.Corendon Alanyaspor
185.810.956
260.135.339
6.Beşiktaş
700.774.651
981.084.511
7.Fraport TAV Antalyaspor
198.447.905
277.827.066
8.Vavacars Fatih Karagümrük
133.307.309
186.630.232
9.Adana Demirspor
287.558.866
402.582.412
10.Demir Grup Sivasspor
269.432.666
377.205.732
11.Kasımpaşa
171.317.390
239.844.346
12.Atakaş Hatayspor
180.937.033
253.311.846
13.Galatasaray
1.104.157.487
1.545.820.482
14.Yukatel Kayserispor
136.325.484
190.855.678
15.Gaziantep FK
267.841.294
374.977.812
16.Bitexen Giresunspor
202.431.404
283.403.965
17.MKE Ankaragücü
236.048.959
330.468.543
18.HangiKredi Ümraniyespor
186.694.743
261.372.640
19.İstanbulspor
195.247.056
273.345.878
Bu arada kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.