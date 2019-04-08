Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti.
Sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, 6 puan farkla zirvedeki yerini korudu. Konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 55 puanla ikinci sırada yer aldı.
MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, haftayı 13. sırada geçti.
Haftanın sonuçları
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Trabzonspor-Antalyaspor: 4-1
Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-3
Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: 1-0
Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Göztepe-Akhisarspor: 0-1
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-1
Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: 2-0
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-7
28. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Nisan Cuma:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
14 Nisan Pazar:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.