Daniyar İsmayilov'dan altın madalya
Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada altın madalya elde etti.
istanbul
Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada altın madalya kazandı.
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, erkekler 67 kiloda mücadele eden Daniyar İsmayilov, koparmada 147 kiloluk kaldırışıyla altın madalya aldı. Milli sporcu, silkmedeki üç hakkında ise başarısız oldu.
Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.