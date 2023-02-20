Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,681.50
BTC/USDT
24,419.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Asrın felaketi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten deprem bölgesine ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’a gitti.

Hilmi Sever   | 20.02.2023
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten deprem bölgesine ziyaret

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bölgede depremzede vatandaşlarımızla bir araya gelen Başkan Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan vekili Erden Timur, Kahramanmaraş ve Hatay’da yardımların toplandığı depolarımızın yanı sıra ultrAslan tarafından kurulan Maraş Yardım Deposunu ziyaret etti. Kulübümüz tarafından kurulacak konteyner kentlerin detayları hakkında Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.

Kahramanmaraş Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın da bulunduğu, Hatay’da gerçekleştirilen ziyarette Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'ün de yer aldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, Reyhanlı'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Malatya Valiliği: (Depremde) Yıkılan bina sayısı 2 bin 528
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye binasının yıkılmasıyla ilgili iddiaları yalanladı
Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesine 1183 tır yardım malzemesi gönderdi
İngiltere Kalkınma Bakanı Mitchell: Türkiye, küresel toplumun tam desteğini bekleyebilir

Benzer haberler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten deprem bölgesine ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten deprem bölgesine ziyaret

Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlandı

Ligden çekilen Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı

Premier Lig'de Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında liderliği kaybetti

Premier Lig'de Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında liderliği kaybetti
Medipol Başakşehir, Ayberk Kaygısız'ı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Ayberk Kaygısız'ı kadrosuna kattı
Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı

Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet