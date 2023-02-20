Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten deprem bölgesine ziyaret
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’a gitti.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bölgede depremzede vatandaşlarımızla bir araya gelen Başkan Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan vekili Erden Timur, Kahramanmaraş ve Hatay’da yardımların toplandığı depolarımızın yanı sıra ultrAslan tarafından kurulan Maraş Yardım Deposunu ziyaret etti. Kulübümüz tarafından kurulacak konteyner kentlerin detayları hakkında Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, depremden etkilenen afet bölgeleri Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’a gitti.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 19, 2023
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Kahramanmaraş Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın da bulunduğu, Hatay’da gerçekleştirilen ziyarette Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'ün de yer aldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.