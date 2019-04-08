Rize'de gol yağmuru

Rize
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Maçın 5. dakikasında Caner Erkin'den sıyrılan Boldrin'in ara pasında ceza sahasına giren Muric'in bekletmeden plase vuruşunda, kaleci Karius'u geçip filelere gitmekte olan topu Vida iki hamlede uzaklaştırdı.
7. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza yayı üzerine pasında Dorukhan Toköz'ün vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kazanılan köşe atışında Ljajic'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-1
12. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından plase vuruşunda, kaleci Karius uzanarak topu kornere çeldi. Korneri kullanan Boldrin'in ortasında Awaziem'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
14. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson, ceza yayı üzerinde topu müsait durumdaki Ljajic'e bıraktı. Bu futbolcunun plase vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2
17. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının arkasına gönderilen topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın, Abarhoun'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu ayaklarıyla kornere çeldi.
21. dakikada sağdan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Muric'in gelişine şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
32. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında arka direkteki Aatıf'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
42. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Boldrin'in ara pasında ceza sahasında topu kontrol eden Muric'in yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelere gitti: 1-2
Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
55. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Samudio altıpas içerisinde boş pozisyonda topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.
64. dakikada Beşiktaş bir kez daha farkı ikiye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasında defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3
70. dakikada Çaykur Rizespor ikinci golünü buldu. Melnjak ile sol çaprazda verkaça giren Boldrin'in ceza sahasına ortasında ön direkteki Abarhoun'un plase vuruşunda, top filelere gitti: 2-3
71. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın ile 4. golünü buldu. Lens'in ara pasında defansın arkasına sarkan Güven Yalçın, topla ilk buluşmasında meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-4
78. dakikada Beşiktaş farkı 3'e yükseltti. Siyah-beyazlı ekibin ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Ljajic, plase bir vuruşla takımının 5. golünü attı: 2-5
82. dakikada siyah-beyazlı ekip bir gol daha buldu. Ljajic'in sağdan ceza sahasına yerden pasında Güven Yalçın'ın bekletmeden vuruşunda, top filelere gitti: 2-6
90. dakikada Beşiktaş farkı 5'e çıkardı. Güven Yalçın'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak fileleri delip dışarı çıktı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR sisteminin de uyarısıyla golü verdi: 2-7
Beşiktaş sahadan 7-2 galip ayrıldı.
Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde eden Beşiktaş, puanını 50'ye çıkardı. Çaykur Rizespor ise 34 puanda kaldı.
16 yıl sonra 7 gol attı
Beşiktaş, Süper Lig'de 16 yıl sonra bir müsabakada 7 kez ağları havalandırdı.
Siyah-beyazlı takım, en son 2002-2003 sezonunda 2 Mart 2003'te sahasında Göztepe ile oynadığı karşılaşmayı 7-3 kazanmıştı.
Beşiktaş, deplasmanda ise 22 yıl sonra bir lig maçında 7 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, 1997-1998 sezonunda 22 Kasım 1997'de oynanan maçta Vanspor'u 7-1 mağlup etmişti.
Güven Yalçın sonradan girdi, "hat-trick" yaptı
Beşiktaş'ta sonradan oyuna dahil olan Güven Yalçın, 3 kez ağları havalandırarak "hat-trick" yaptı.
Karşılaşmanın 69. dakikasında Burak Yılmaz'ın yerine oyuna giren Güven, 71, 82 ve 90. dakikalarda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Güven Yalçın, siyah-beyazlı forma altında bu sezon ligde "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu.
Öte yandan Güven Yalçın'ın son golü ile Vedat Muric'in golünde kale ağlarının yırtılması dikkati çekti.
Burak Yılmaz, deplasmanda ilk golünü attı
Beşiktaş'ın devre arasında renklerine kattığı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla bu sezon deplasmanda ilk golünü kaydetti.
Beşiktaş'ta görev aldığı 9. müsabakada 7. golünü atan Burak Yılmaz, daha önceki 6 golünü Vodafone Park'ta kaydetmişti.
Güneş: Bulduğumuz pozisyonları gol yapınca oyun koptu
Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilginç bir maç olduğunu, beklenenin dışında bir sonuç çıktığını belirtti.
Çok başarılı, çekindikleri bir takıma karşı oynadıklarını aktaran Güneş, oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla Çaykur Rizespor'un bunu gösterdiğini söyledi.
Çaykur Rizespor'un maça iştahlı başladığını kaydeden Güneş, "Attığımız gol ve ikinci gol sonrası oyunun kontrolünü onlara verdik ama etkili ataklarının sayısı azdı. Defans arkası ve araya atılan toplarla etkili olmaya çalıştılar. Bizim çıktığımız ataklardaki isabetli şutlarımız hep golle sonuçlandı." diye konuştu.
Çaykur Rizespor'un kaybedince kötü olduğunu söylemenin doğru olmayacağını belirten Güneş, "Bizim için de kazanınca 'Her şey iyi oldu.' demek doğru değil. Zaman zaman onlar da üstün oynadı. Oyuncularımızın istekli oyunları önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Rakip de istekliydi. Agresif, çalışkan ve iyi niyetli oynayan bir takım Rize. Hücumda zenginliği iyi kullanıyorlar. Bugün iki gol attılar. Biz bulduğumuz pozisyonları gol yapınca oyun koptu. Bizim için önemli bir üç puandı. Önemli bir galibiyet." ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor'u izlediği maçlarda çok beğendiğini kaydeden Güneş, "Hücum yönü etkili, savunmada zaafları olacağını düşünüyordum. Attığımız gollerde bunu gördük. Kapandıklarında gol yemeyince etkili olabilirlerdi. Her tartışma yapılabilir. Sonuca bakarak Rizespor'u eleştirmek doğru değil. Bizim için de kazandığımız için her şey süt liman değil." şeklinde görüş belirtti.
Güneş, ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları maçın yanı sıra Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine, şunları ifade etti:
"Her maç derbi. İkinci yarının en başarılı takımı Rizespor. Bizden az puan kaybetmişti. Aynı şekilde Başakşehir de ikinci yarı puan kaybı en az olan takım. Ona karşı üstünlük sağlamak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Onlar da iyi oynuyorlar, iyi oyuncu ve hocaları var. Tıpkı Rizespor gibi. Okan hoca çok değerli ve önünün açık olduğunu düşünüyorum. Cumartesi günü Başakşehir ile yapacağımız maça hazırlanacağız. Diğer maçlarla ilgili benim gitmeme gerek bir durum yok. Çünkü Galatasaray ile maçımız var, Fenerbahçe ile yok. Şimdi biz cumartesi maçı nasıl kazanırız, iyi futbol oynarız, bunu değerlendireceğiz."
"Burak iyi oyuncu"
Bir basın mensubunun "Burak Yılmaz'ın taraftar ile diyaloğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Güneş, şöyle yanıtladı:
"Burak iyi bir oyuncu. Türkiye'nin iyi bir oyuncusu. Zaman zaman oyun içinde rakibin de onun da didişmeleri oluyor. Zaman zaman gereksiz sinirlenmeler olduğu gibi santrforlar ona hazır olmalı. Zaman zaman gereksiz sinirlenmeleri oldu. Doğru değil. Beklenen hareketleri yapmadığı için, dışa dönük hareketleri olduğu için doğru bulmadım. Bu, bizim de aleyhimize oldu. Yediğimiz ilk golde top kaybı yaptı. Belki kontrolünü kaybetti. Seyircilerle, hakemle konuşmak oyunun dışına çıkmak demektir. Burak iyi, yetenekli bir oyuncu. Saha içerisinde ne kadar kalırsa hem kendine hem takımına yararı olur. Onun için çıkmanın daha doğru olduğunu düşündüm. Çıktı, golü yedik. Bir gol daha yesek oyun kopabilirdi. 'İyi ki Güven'i aldın, neden geç aldın?' da denilebilir. Yoruma açık."
Güneş, maç sırasında VAR sisteminin bozulduğuna dair yapılan tartışmalar ile ilgili ise "VAR ile ilgili bir şey söylemem doğru değil. Sezon başında genel kanaatimi söyledim. Herkes kendi fikrini önemsiyor. Diğerlerini çok fazla dikkate almıyor. Görmedim pozisyonu. VAR'ı da izlemedim. Konuşursam doğru yapmam. Eğer ofsayt ise böyle düşünüyorsanız verdiği karar yanlıştır ama hakem doğru karar verdiğini düşünüyor. Cevap veremem." diye konuştu.
Gökhan Akkan ve Serkan Kırıntılı'nın milli takıma çağrılmaması ile ilgili Güneş, "Mert'i düşündüğümüz ve Sinan da direkt oynadığı için birden kenara alamazdım. Gökhan'ı beğendiğimi söyleyeyim. Uğurcan ve Muhammet'i aldım. Altay da iyi bir kaleci. Her maçta farklı kaleci çağıramayız. Başakşehir'deki güveni ve oyunu ile Mert'i çağırmayı düşündüm. Serkan ve Gökhan iyi kaleciler." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de çok fazla iyi kaleci olmasının kendisini mutlu ettiğini aktaran Güneş, "Benim zamanımda iki kaleci vardı. Ben şimdi olsam beni kaleye almazdım. Bu maç ile Gökhan'a kötü denilemez. Belli maçlarda böyle şeyler olur. Çocuklara sahip çıkma adına olumsuz etki yapmayalım." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.