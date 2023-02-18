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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Ayberk Kaygısız'ı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Balıkesirspor forması giyen Ayberk Kaygısız'ı kadrosuna kattı.

Hilmi Sever   | 18.02.2023
Medipol Başakşehir, Ayberk Kaygısız'ı kadrosuna kattı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki savunma oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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