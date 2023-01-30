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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuşuyor
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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Ercan Çakar   | 30.01.2023
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

1 Şubat Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)

2 Şubat Perşembe:

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

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