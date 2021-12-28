Dolar
11.85
Euro
13.42
Altın
1,814.73
ETH/USDT
3,935.00
BTC/USDT
49,463.00
BIST 100
1,909.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay'ın 2021 Faaliyet Raporu'na ve 2022 hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor İçişleri Bakanı Soylu, ''Türkiye Muhtarlarla El Ele Projesi"nin tanıtım programında konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Özer, İTOB OSB Mesleki Teknik Eğitim Lisesi ve MESEM Temel Atma Töreninde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Göztepe'de İrfan Can Eğribayat formasını hiç çıkarmadı

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 15 puan ve averajla 19. sırada tamamlayan Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat 19 müsabakada da 90 dakika sahada kaldı.

Ali Korkmaz   | 28.12.2021
Göztepe'de İrfan Can Eğribayat formasını hiç çıkarmadı

İzmir

İlk devrede istediği sonuçları alamayan Göztepe, 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldığı bölümü 15 puanla düşme hattında kapattı. Toplam 22 futbolcunun şans bulduğu Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat tüm müsabakalarda 90 dakika kaleyi korudu.

İrfan Can Eğribayat'ın dışında Cherif Ndiaye ile Adis Jahovic de 19 maçta forma giydi. Sarı-kırmızılı ekipte İrfan Can Eğribayat'ın ardından en fazla süre alan oyuncular 1475 dakika ile Obinna Nwobodo ve 1471 dakika ile Dino Arslanagic oldu.

Genç oyuncu Ege Özkayımoğlu 15, takımdan ayrılan Brown Ideye ise 40 dakika sahada kaldı.

En golcü

Toplam 18 gol atan İzmir temsilcisinde Adis Jahovic 4, Cherif Ndiaye ile David Tijanic 3, Dino Arslanagic 2, Atınç Nukan, Beykan Şimşek, Halil Akbunar, Lourency ve Soner Aydoğdu da birer gol buldu.

Adana Demirsporlu Khadim Rassoul da Göztepe adına 1 gol attı.

Toplam 48 sarı ve 4 kırmızı

Beykan Şimşek, Halil Akbunar, Obinna Nwobodo ve Yalçın Kayan'ın kırmızı kartla cezalandırıldığı Göztepe'de 15 futbolcu sarı kart gördü. Berkan Emir, Dino Arslanagic ve Obinna Nwobodo altışar kezle en fazla sarı kart gören oyuncular oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi
Türkiye'de Omicron varyantı görülen iller açıklandı
Türkiye'de 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Afjet Afyonspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Afjet Afyonspor'u ağırlayacak

Göztepe'de İrfan Can Eğribayat formasını hiç çıkarmadı

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi
Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisine Kayserispor son verdi

Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisine Kayserispor son verdi

Beşiktaş sezonun ilk yarısını mağlubiyetle kapattı

Beşiktaş sezonun ilk yarısını mağlubiyetle kapattı