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Spor

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.

Hilmi Sever   | 27.12.2021
Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı

İstanbul

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ahmed Bin Ali Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Katar Futbol Federasyonunun internet sitesinden satışa sunuldu. Futbolseverler, belirtilen kuralları yerine getirmek koşuluyla bilet alabilecek." ifadeleri kullanıldı.

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