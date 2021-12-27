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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takım kaptanları Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı.

Muhittin Sandıkçı   | 27.12.2021
Çaykur Rizespor, Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı

Rize

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştiği belirtilerek, savunma oyuncusu Selim Ay ile 3, kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Tahir Kıran, her iki oyuncuya da çok güvendiğini ifade etti.

Futbolculardan Selim Ay, sahada elinden gelenin en iyisini yapacağını ve Rize'yi kendi yuvası olarak gördüğünü aktardı.

Gökhan Akkan ise sevdiği ve mutlu olduğu yerin Rize olduğunu belirtti.

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