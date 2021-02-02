Galatasaray'dan galibiyet serisine devam

İstanbul
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Henry Onyekuru, Ryan Donk ve Mustafa Muhammed'in (penaltıdan) golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Galatasaray, ligde Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep'ten sonra Medipol Başakşehir maçını da kayıpsız geçti.
Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısındaki müsabakada da Medipol Başakşehir'i 2-0 yenmişti.
Galatasaray ligde puanını 45'e çıkartırken, Medipol Başakşehir ise 24 puanda kaldı.
Sahasında 8 maçtır kaybetmiyor
Galatasaray, sahasında oynadığı son 8 lig maçında rakiplerine yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 8 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, 2'sinde berabere kaldı.
Mustafa Muhammed ilk maçında gol attı
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mustafa Muhammed, ikinci yarısında oyuna dahil olarak ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.
Mısır ekibi Zamalek'ten 1,5 sezonluğuna kiralanan 23 yaşındaki santrfor, 46. dakikada Peter Etebo'nun yerine oyuna girdi.
Mustafa Muhammed, takımının kazandığı penaltıyı 90+2. dakikada gole çevirerek, ilk maçında ağları havalandırdı.
Onyekuru'dan gollere devam
Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine dahil ettiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, ikinci maçında da ağları havalandırmayı başardı.
Nijeryalı futbolcu, geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu ve 2-1 kazandıkları Gaziantep maçında takımının gollerini atan isim olmuştu.
Henry Onyekuru, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımının ilk golünü atarak gol sayısını 3'e çıkardı.
Muslera penaltı kurtardı
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Medipol Başakşehir'in maçın ilk yarısında kazandığı penaltıda gole izin vermedi.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Marcao ile topa yükselen Epureanu'nun yerde kalması sonrasında, VAR odasının uyarısı üzerine kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.
Turuncu-lacivertli futbolcu Giuliano'nun 22. dakikada kullandığı penaltıda yatarak soluna gelen topu kontrol eden Muslera, gole izin vermedi.
Maçın özeti
16. dakikada Giuliano'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı üstten kornere attı.
18. dakikada Galatasaray ceza sahasında Marcao ile topa yükselen Epureanu yerde kalırken, Medipol Başakşehirli futbolcular penaltı beklentisiyle hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulundu. VAR odasının uyarısı üzerine kenara gelerek pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. 22'nci dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltıda, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol eden Muslera, gole izin vermedi.
35. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topa sahip oldu.
45. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Donk'un sağdan uzun ortasında, ceza sahasında savunmanın arkasına kaçan Onyekuru'nun altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu.
Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.
55. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.
57. dakikada Mahmut Tekdemir'in pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Gulbrandsen, Donk'tan sıyrılarak açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı. Uygun durumdaki Gulbrandsen, meşin yuvarlağı auta atarak takımı adına beraberliği sağlayamadı.
64. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Donk, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0
74. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Belhanda, meşin yuvarlağı düzeltir düzeltmez sert bir şut çıkardı. Kaleci Mert Günok direk dibinden topu kornere çeldi.
90+1. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Onyekuru, Muhammed Emin Sarıkaya'dan şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Nijeryalı oyuncu, geriden gelen Muhammed Emin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 90+2'nci dakikada penaltıyı kullanan yeni transferlerden Mustafa Muhammed, fileleri havalandırdı: 3-0
90+4. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, top kaleci Mert Günok'tan döndü.
Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.