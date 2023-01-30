Dolar
18.81
Euro
20.43
Altın
1,928.46
ETH/USDT
1,626.20
BTC/USDT
23,647.00
BIST 100
5,148.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Spor

Yaşı tutmadığı için doktor raporuyla katıldığı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

İremnur Hatipler, yaşı tutmadığı için doktor raporuyla katıldığı Sümer Koçak 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Gökhan Zobar   | 30.01.2023
Yaşı tutmadığı için doktor raporuyla katıldığı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Edirne

Edirne Şahi Spor Kulübünün 17 yaşındaki sporcusu, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından hafta sonu Konya'da düzenlenen şampiyonaya ailesinden alınan izin ve doktor raporuyla katılabildi.

Genç sporcu, 76 kiloda mindere çıktı ve üçüncü oldu.

Kulüp başkanı Şamil Doğu Delen, yaptığı yazılı açıklamada, İremnur Hatipler'in kendinden yaşça büyük rakipleri karşısında önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.

İremnur Hatipler'in gelecek vadeden bir sporcu olduğunu aktaran Delen, "Sporcumuzun yaşı küçük olduğu için şampiyonaya aile izni ve doktor raporuyla katıldı. Güzel de bir başarı elde etti. Sporcumuzu tebrik ediyorum. Aynı zamanda sporcumuzun babası olan başantrenörümüz Mustafa Hatipler, yardımcıları Taner Ergül ve Bilal Ersöz'e gayretli çalışmaları için ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'da kar, tipi ve soğuk hava etkili oluyor
Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı
Hac başvuruları yarın sona erecek
Türkiye ve dünya gündemi
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Benzer haberler

Yaşı tutmadığı için doktor raporuyla katıldığı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Yaşı tutmadığı için doktor raporuyla katıldığı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet