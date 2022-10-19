Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11. hafta maçlarının hakemleri şunlar:
21 Ekim Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
22 Ekim Cumartesi:
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
23 Ekim Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık
24 Ekim Pazartesi:
20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir SağlamAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.