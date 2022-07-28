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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta maçlarının programında değişiklik yapıldı

Ercan Çakar   | 28.07.2022
Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta maçlarının programında değişiklik yapıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 4-11 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynayacağı maçlar nedeniyle ligde ilk 2 hafta programında değişikliğe gidildi.

Buna göre Fenerbahçe'nin 1. haftada 5 Ağustos Cuma günü oynayacağı Ümraniyespor maçı 8 Ağustos Pazartesi gününe, 2. haftada 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alındı.

Bu değişikliklere bağlı olarak 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanması planlanan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasının saati 21.00 olarak değiştirildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Ayrıca 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacağı duyurulan Galatasaray-Giresunspor maçı da yayın planı gereği 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'e alındı.

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