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Spor, Futbol

Sivasspor, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'deki son 5 maçında mağlubiyet yaşamayarak yenilmezliğini sürdürdü.

Serhat Zafer   | 04.03.2021
Sivasspor, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi

Sivas

Ligde dün sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

Süper Lig'de ikinci devreye deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak başlayan kırmızı-beyazlılar, son 5 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Ligin 23. haftasında iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Sivas temsilcisi, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligde 25. haftayı maç oynamadan (bay) geçiren kırmızı-beyazlı ekip, 26. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Ligin 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Sivas ekibi, 28. haftada iç sahada dün Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

Ligde oynadığı son 5 maçından 2 galibiyet, 3 beraberlikle ayrılan Sivasspor, 9 puanı hanesine yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar son 5 maçında rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 2 gol gördü.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 26 maçta 7 galibiyet ve 12 beraberlik elde eden, 7 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, 33 puanla 11. sırada yer alıyor.



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