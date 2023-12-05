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Spor, Futbol

Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Serhat Zafer  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Sivas

Ligde son galibiyetini 10. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada evinde Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Sivasspor, ligin 14. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olarak oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 15 puan topladı.

Ligde puan cetvelinde 13. sırada bulunan Sivasspor, bu periyotta rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü.

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