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Spor, Futbol

Göztepe, Süper Lig'deki son 14 maçta kalesini gole kapatamadı

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe, ligde çıktığı son 14 karşılaşmada da kalesinde gol gördü.

Ali Korkmaz   | 23.09.2021
Göztepe, Süper Lig'deki son 14 maçta kalesini gole kapatamadı

İzmir

Ligde geride kalan 6 haftada tek galibiyetini Medipol Başakşehir karşısında alan Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'la berabere kalırken, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay ve Atakaş Hatayspor'a yenildi.

Sıralamada 5 puan ve averajla 16. durumda bulunan Göztepe, 7. hafta mücadelesinde 26 Eylül Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak.

Süper Lig'de 14 maçta kalesini gole kapatamadı

Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen sarı-kırmızılı daha sonra çıktığı 14 müsabakada kalesinde gole engel olamadı.

Bu müsabakalarda 19 gol atan İzmir temsilcisi, 26 gol yedi.

Göztepe, Süper Lig'de en son 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarını kapsayan 14 haftalık süreçte kalesini gole kapatamamıştı.

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