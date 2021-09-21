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Spor, Futbol

Süper Lig'den 6 kulübün kadın futbol takımı yeni sezonda ligde yer alacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig'den 6 kulübün kadın futbol takımının yeni sezonda en üst ligde yer alacağını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 21.09.2021
Süper Lig'den 6 kulübün kadın futbol takımı yeni sezonda ligde yer alacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF)  internet sitesinden yapılan açıklamada, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadın liglerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada FIFA ve UEFA'nın kadın futboluna önem verdiği belirtilerek, "Bu branşta yeni bir yapı oluşturulması kapsamında, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan kulüplerimize kadın futbolu branşı açma planları sorulmuş ve 6 Süper Lig kulübümüz 2021-2022 sezonundan itibaren takım oluşturarak liglere katılım sağlayacağını bildirmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Bu çerçevede federasyonumuza yazılı başvuruda bulunan Altay, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Lig kulüplerimizin kadın şubelerinin belirlenecek kriterleri sağlamaları koşuluyla yeni oluşturulacak en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verilmiştir. Liglerin düzenlenmesi, yapısı ve statülere dair hazırlıklar en kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulacaktır."

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