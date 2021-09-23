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Spor, Futbol

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'in 7. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Ercan Çakar   | 23.09.2021
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Ligde haftanın açılış maçında Altay ile Beşiktaş, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Altay-Beşiktaş (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana)

26 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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