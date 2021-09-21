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Atletico Madrid, La Liga'da galibiyeti son dakika golüyle aldı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında Atletico Madrid, Getafe'yi 90. dakikada kaydettiği golle 2-1 mağlup etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 21.09.2021
Atletico Madrid, La Liga'da galibiyeti son dakika golüyle aldı

Ankara

Son şampiyon Atletico Madrid, haftanın açılış mücadelesinde Getafe'ye konuk oldu.

Ev sahibi takım, 45. dakikada attığı golle soyunma odasına önde gitti. Getafe, Atletico Madrid'e 2011'den bu yana ilk kez gol attı.

Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 67. dakikada oyuna girdi.

Getafeli Alena'nın 74. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası baskısını arttıran Atletico, Suarez'in 78 ve 90. dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Puanını 14'e çıkaran Atletico Madrid, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Getafe ise 6. haftayı da puansız geçti.

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