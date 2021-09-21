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Spor, Futbol

Sivasspor 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 5 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşadı.

Yeter Erdine   | 21.09.2021
Sivasspor 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Malatya

Geçen sezon ligin son maçında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezonun ilk galibiyetini 6. haftada Malatyaspor karşısında elde etti.

Sivas temsilcisi, bu sezon İttifak Holding Konyaspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken, Göztepe ile 2-2, Fenerbahçe ve Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, Malatyaspor galibiyetiyle 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek büyük moral kazandı.

Sivasspor, söz konusu 6 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı. Sivas ekibi, bu periyotta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

İlk Yarı

24. dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında, ceza sahası yayı üzerinden Adem'in pasıyla topu alan Mallan'ın vuruşunda, kaleci Muammer topu son anda kornere tokatladı.

28. dakikada Sivasspor ceza sahasına gönderilen uzun topu savunma sektirdi. Topu alan Adem Büyük kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kalei Muammer gole izin vermedi.

33. dakikada ceza sahası üzerinde Mallan'ın topla buluşturduğu Adem'in vuruşunda, top auta gitti.

37. dakikada savunma arkasına gönderilen topla çaprazdan ceza sahasına giren Kayode'nin vuruşunda, top kaleci Ertaç'tan döndü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci Yarı

54. dakikada ev sahibi ekibin atağında kornerden gelen topa arka direkte Adem Büyük çok sert vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.

59. dakikada gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Pedro Henrique'nin Kayode'ye doğru yaptığı ortada, kaleci Ertaç topu kontrol etti.

70. dakikada Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan Fajr'ın yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

77. dakikada Aabid'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada Walter kafayı vurdu, ancak top kaleci Muammer'de kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.




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